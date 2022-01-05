Шевченко сдал повторный тест на ковид и уже 6 января может вернуться

Украинский тренер хочет помочь команде в матче Серии A

  • 05.01.2022 15:28
  • 831 просмотр
  • 2 комментария
Шевченко сдал повторный тест на ковид и уже 6 января может вернуться
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко близок к возвращению. Украинский наставник 28 декабря заразился коронавирусом и находится на самоизоляции.

Как сообщает Il Secolo XIX, сегодня, 5 января, Шевченко сдал повторный тест на COVID-19 и ожидает результатов. Если тест будет отрицательным, украинский специалист уже 6 января сможет присоединиться к своему клубу.

Напомним, 6 января «Дженоа» сыграет матч 20-го тура чемпионата Италии.

Матч «Сассуоло» - «Дженоа» состоится 6 января в 17:30 по Киеву.

Ранее сообщалось, что сборная Польши готова назначить Андрея Шевченко на должность главного тренера.

Источник — Il Secolo XIX

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Gagik_Perdonian
    Gagik_Perdonian, 05.01.2022 16:21
    0
    Николаича в состав надобно, показать малолеткам как играть надо
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    Face Control
    online
    Face Control, 05.01.2022 15:55
    0
    Хорошие новости.
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