Шевченко сдал повторный тест на ковид и уже 6 января может вернуться

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко близок к возвращению. Украинский наставник 28 декабря заразился коронавирусом и находится на самоизоляции.

Как сообщает Il Secolo XIX, сегодня, 5 января, Шевченко сдал повторный тест на COVID-19 и ожидает результатов. Если тест будет отрицательным, украинский специалист уже 6 января сможет присоединиться к своему клубу.

Напомним, 6 января «Дженоа» сыграет матч 20-го тура чемпионата Италии.

Матч «Сассуоло» - «Дженоа» состоится 6 января в 17:30 по Киеву.

Ранее сообщалось, что сборная Польши готова назначить Андрея Шевченко на должность главного тренера.