КАРИКАТУРА ДНЯ. Лукаку и Челси — понять и простить?

Конфликт бельгийского форварда с лондонским клубом якобы исчерпан

  • 05.01.2022 13:28
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КАРИКАТУРА ДНЯ. Лукаку и Челси — понять и простить?
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный карикатурист Омар Момани сделал героем своей работы 28-летнего форварда лондонского «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку.

Ранее Лукаку, который перешел в «Челси» из миланского «Интера» минувшим летом, в интервью одному из итальянских изданий раскритиковал работу главного тренера «Челси» Томаса Тухеля, а также пообещал вернуться в «Интер» до окончания карьеры.

Интервью вызвало резкое недовольство в лондонском клубе, в частности, у Тухеля. Лукаку сначала поговорил с наставником наедине, а затем публично извинился перед фанатами «Челси». Также на футболиста будет наложен серьезный штраф.

«Простить?», — прокомментировал Момани свою новую работу, где плачущий Лукаку стоит перед символом «Челси» — синим львом. Все это происходит под песню известного американского музыканта Принса «Purple rain». Песня начинается словами: «Я никогда не хотел огорчать тебя, я никогда не хотел причинять тебе боль…»

В текущем сезоне Лукаку провел за «Челси» 18 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Источник — Instagram

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