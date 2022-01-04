Лукаку будет оштрафован за свое скандальное интервью

Форвард «Челси» выразил желание вернуться в «Интер»

  • 04.01.2022 12:40
  • 887 просмотров
  • 0 комментариев
Лукаку будет оштрафован за свое скандальное интервью
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Челси» может оштрафовать нападающего Ромелу Лукаку за скандальное интервью. Напомним, бельгиец раскритиковал работу главного тренера «Челси» Томаса Тухеля, а также пообещал вернуться в «Интер» до окончания карьеры.

После этого Лукаку провел беседу с Тухелем и извинился за свои слова.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «Челси» оштрафует форварда за 600 тысяч евро.

Напомним, летом 2021 года Лукаку перешел в «Челси» из «Интера» за 115 млн евро. Он зарабатывает в лондонском клубе 12 млн евро в год.

Источник — La Gazzetta dello Sport

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности