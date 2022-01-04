Лукаку будет оштрафован за свое скандальное интервью

«Челси» может оштрафовать нападающего Ромелу Лукаку за скандальное интервью. Напомним, бельгиец раскритиковал работу главного тренера «Челси» Томаса Тухеля, а также пообещал вернуться в «Интер» до окончания карьеры.

После этого Лукаку провел беседу с Тухелем и извинился за свои слова.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «Челси» оштрафует форварда за 600 тысяч евро.

Напомним, летом 2021 года Лукаку перешел в «Челси» из «Интера» за 115 млн евро. Он зарабатывает в лондонском клубе 12 млн евро в год.