ВИДЕО. Лукаку принес извинения болельщикам Челси за скандальное интервью

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку принес извинения в связи со своим скандальным интервью.
Ранее бельгиец раскритиковал работу главного тренера «Челси» Томаса Тухеля, а также пообещал вернуться в «Интер» до окончания карьеры.
«Дорогие фанаты, я сожалею о том, что расстроил вас. Вы знаете, что я с детства связан с нашим клубом, и я отдаю себе отчет в том, что вы расстроены. Разумеется, теперь мне нужно приложить все усилия для того, чтобы вернуть ваше доверие, и я сделаю все, чтобы доказать свою преданность клубу, усердно работая на тренировках и во время матчей, отдавая все силы ради победы.
Также я прошу прощения у тренера, у партнеров, у руководства, поскольку считаю, что мои комментарии последовали в неподходящий момент. Я бы хотел оставить эту историю в прошлом и сделать все ради того, чтобы мы начали побеждать, а я демонстрировал свою лучшую игру на благо команды», – сказал Лукаку в своем видеообращении.
A message from Romelu.— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 4, 2022
Источник — ФК Челси
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