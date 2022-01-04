ВИДЕО. Лукаку принес извинения болельщикам Челси за скандальное интервью

Ромелу пообещал, что вернет доверие фанатов и партнеров по команде

  • 04.01.2022 23:35
  • 335 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Лукаку принес извинения болельщикам Челси за скандальное интервью
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку принес извинения в связи со своим скандальным интервью.
 
Ранее бельгиец раскритиковал работу главного тренера «Челси» Томаса Тухеля, а также пообещал вернуться в «Интер» до окончания карьеры.
 
«Дорогие фанаты, я сожалею о том, что расстроил вас. Вы знаете, что я с детства связан с нашим клубом, и я отдаю себе отчет в том, что вы расстроены. Разумеется, теперь мне нужно приложить все усилия для того, чтобы вернуть ваше доверие, и я сделаю все, чтобы доказать свою преданность клубу, усердно работая на тренировках и во время матчей, отдавая все силы ради победы.
 
Также я прошу прощения у тренера, у партнеров, у руководства, поскольку считаю, что мои комментарии последовали в неподходящий момент. Я бы хотел оставить эту историю в прошлом и сделать все ради того, чтобы мы начали побеждать, а я демонстрировал свою лучшую игру на благо команды», – сказал Лукаку в своем видеообращении.

Источник — ФК Челси

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    online
    Face Control, 04.01.2022 23:37
    -1
    Нужно было раньше думать.
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