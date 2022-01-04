МИКОЛЕНКО: «Еду в Эвертон, чтобы учиться у такого игрока, как Люка Динь»

Игрок сборной Украины Виталий Миколенко после перехода из киевского «Динамо» в английский «Эвертон» заявил, что не боится конкуренции в новом клубе.

«Конкуренция в «Эвертоне»? Я для того туда и еду, чтобы расти в профессиональном плане и учиться у такого конкурента как Люка Динь. Мы пересекались с ним, играя за сборные. Это большой шаг и большой успех, что я буду учиться и на равных тренироваться с такими футболистами», - сказал Миколенко.

Ранее Миколенко рассказал о знакомстве с тренером «Эвертона» Рафаэлем Бенитесом.

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