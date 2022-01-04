Виталий МИКОЛЕНКО: «Общался с Бенитесом, это очень позитивный человек»

Виталий Миколенко после перехода из киевского «Динамо» в английский «Эвертон» рассказал о первой встрече и знакомстве с главным тренером «ирисок» Рафаэлем Бенитесом.

«Бенитес? Я с ним общался и могу сказать, что это очень позитивный человек. Максимальный позитив и максимальная простота в общении. Это все любят.

Первая встреча началась с фразы «Hello! Nice to meet you!» Мы завтракали с агентами на базе «Эвертона», Бенитес пришел уже после завтрака. Он объяснил, какие требования в команде, как она играет, какие ошибки допускают защитники, какие нельзя допускать – обо всем вкратце. Затем мы еще сфотографировались, и он сказал, что ждет меня в команде», - сказал Миколенко.

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