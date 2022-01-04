Виталий МИКОЛЕНКО: «Общался с Бенитесом, это очень позитивный человек»

Украинский защитник рассказал о тренере «Эвертона»

  • 04.01.2022 11:56
  • 1747 просмотров
  • 5 комментариев
Виталий МИКОЛЕНКО: «Общался с Бенитесом, это очень позитивный человек»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Виталий Миколенко после перехода из киевского «Динамо» в английский «Эвертон» рассказал о первой встрече и знакомстве с главным тренером «ирисок» Рафаэлем Бенитесом.

«Бенитес? Я с ним общался и могу сказать, что это очень позитивный человек. Максимальный позитив и максимальная простота в общении. Это все любят.

Первая встреча началась с фразы «Hello! Nice to meet you!» Мы завтракали с агентами на базе «Эвертона», Бенитес пришел уже после завтрака. Он объяснил, какие требования в команде, как она играет, какие ошибки допускают защитники, какие нельзя допускать – обо всем вкратце. Затем мы еще сфотографировались, и он сказал, что ждет меня в команде», - сказал Миколенко.

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Источник — ФК Динамо Киев

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    karimj
    karimj, 04.01.2022 12:35
    +8
    -smart--Forever-, 04.01.2022 12:04
    Бенитес объяснил, какие требования в команде, как она играет, какие ошибки допускают защитники, какие нельзя допускать.
    А ещё он сказал, что рыдать и пускать сопли в раздевалке, как это делалось в бывшей команде - недопустимо. Здесь нет румынских нянек и мамок.
    І ще додав, що не можна закриватись в туалетах.
    Ссылка
    DK1970
    DK1970, 04.01.2022 12:02
    +8
    Удачи в новом клубе!!!
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 04.01.2022 13:29
    0
    Скучно.
    Ссылка
    maxno
    maxno, 04.01.2022 13:15
    -1
    -smart--Forever-, 04.01.2022 12:04
    Бенитес объяснил, какие требования в команде, как она играет, какие ошибки допускают защитники, какие нельзя допускать.
    А ещё он сказал, что рыдать и пускать сопли в раздевалке, как это делалось в бывшей команде - недопустимо. Здесь нет румынских нянек и мамок.
    У тебя итальянская мамка где сопли может распускать вся кротовня и катать мяч на своей половине поля.
    Ссылка
    -smart--Forever-
    online
    -smart--Forever-, 04.01.2022 12:04
    -10
    Бенитес объяснил, какие требования в команде, как она играет, какие ошибки допускают защитники, какие нельзя допускать.
    А ещё он сказал, что рыдать и пускать сопли в раздевалке, как это делалось в бывшей команде - недопустимо. Здесь нет румынских нянек и мамок.
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