Две баранки и 54 минуты. Цуренко здорово стартовала в Австралии

Украинская теннисистка добыла легкую победу

  • 03.01.2022 07:45
  • 345 просмотров
  • 2 комментария
Две баранки и 54 минуты. Цуренко здорово стартовала в Австралии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Леся Цуренко стартовала в квалификации турнира WTA250 Melbourne Summer Set.

В первом матче Цуренко уверенно разобралась с австралийкой Тиной Надин Смит - 6:0, 6:0. Для победы Лесе хватило 54 минут.

Сообщается, что это первая победа Цуренко на уровне WTA с двумя баранками у соперницы.

Ранее на старте этого турнира уступили Дарья Снигур и Даяна Ястремская.

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Sashamar
    Sashamar, 03.01.2022 08:00
    0
    Александр Жаирс, 03.01.2022 07:50
    Молодец.Опыт великое дело.
    Особливо з урахуванням того, що суперниця взагалі не має рейтингу.
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    Александр Жаирс
    Александр Жаирс, 03.01.2022 07:50
    0
    Молодец.Опыт великое дело.
    Ссылка
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