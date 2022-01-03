Две баранки и 54 минуты. Цуренко здорово стартовала в Австралии

Украинская теннисистка Леся Цуренко стартовала в квалификации турнира WTA250 Melbourne Summer Set.
В первом матче Цуренко уверенно разобралась с австралийкой Тиной Надин Смит - 6:0, 6:0. Для победы Лесе хватило 54 минут.
Сообщается, что это первая победа Цуренко на уровне WTA с двумя баранками у соперницы.
Ранее на старте этого турнира уступили Дарья Снигур и Даяна Ястремская.
Источник — Sport.ua
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