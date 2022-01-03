Мельбурн. Ястремская проиграла на старте квалификации

Украинская теннисистка завершила выступление на турнире Melbourne Summer Set 1

  • 03.01.2022 03:20
  • 67 просмотров
  • 2 комментария
Мельбурн. Ястремская проиграла на старте квалификации
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

21-летняя украинка Даяна Ястремская проиграла в первом круге квалификации турнира Melbourne Summer Set 1.

Ястремская потерпела поражение в двух сетах от Лесли Керкхов из Нидерландов.

Мельбурн. Первый круг квалификации
Даяна Ястремская (Украина) – Лесли Керкхов (Нидерланды) – 2:6, 2:6

Напомним, еще четыре украинки выступят на другом турнире в Мельбурне – Melbourne Summer Set 2.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 03.01.2022 03:23 (изменен)
    +1
    Одновременно смешно и грустно
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    Aleks
    online
    Aleks , 03.01.2022 03:31
    0
    Даяна играет все хуже и хуже, и самое главное просвета не видно. Она совсем не хочет менять игру, а стиль, бей сильнее, у нее сейчас не получается, вот и результат. Сегодня на второй подаче соперницы, Даяна умудрилась выиграть, аж 3 очка, хорошо хоть игру не показывали, а то зачем лишний раз нервы портить
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