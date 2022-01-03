Мельбурн. Ястремская проиграла на старте квалификации

21-летняя украинка Даяна Ястремская проиграла в первом круге квалификации турнира Melbourne Summer Set 1.
Ястремская потерпела поражение в двух сетах от Лесли Керкхов из Нидерландов.
Мельбурн. Первый круг квалификации
Даяна Ястремская (Украина) – Лесли Керкхов (Нидерланды) – 2:6, 2:6
Напомним, еще четыре украинки выступят на другом турнире в Мельбурне – Melbourne Summer Set 2.
Источник — Sport.ua
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