Костюк, Калинина и еще три украинки выступят в Мельбурне

Марта и Ангелина сыграют в основной сетке Melbourne Summer Set 2

  • 02.01.2022 09:56
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Костюк, Калинина и еще три украинки выступят в Мельбурне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

На турнирах в Мельбурне вскоре сыграют сразу пять украинок. На турнире Melbourne Summer Set 2 сыграют четыре наши соотечественницы и еще одна – на Melbourne Summer Set 1.

В последнем случае это будет Даяна Ястремская, которая в первом раунде квалификации сыграет против Лесли Паттинама Керхов из Нидерландов.

На Melbourne Summer Set 2 Марта Костюк (№50 WTA), получившая восьмой номер посева, в первом матче встретится с одной из победительниц квалификации.

Ангелина Калинина (№52 WTA) на старте основной сетки сыграет против шестой сеяной Клары Таусон из Дании (№44 WTA).

В квалификации сыграют Леся Цуренко, которая встретится с местной обладательницей wild card Тиной Надин Смит, и Дарья Снигур, чьей соперницей будет 12-я сеяная британка Гарриет Дарт.

Источник — Sport.ua

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