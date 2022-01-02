Аделаида. Бондаренко пробилась в финал квалификации

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко пробилась в финал квалификации турнира WTA500 в австралийской Аделаиде.
На старте отбора 35-летняя украинка обыграла вторую сеяную немку Анну-Лену Фридзам.
Аделаида. Первый круг квалификации
Катерина Бондаренко – Анна-Лена Фридзам – 6:4, 3:6, 7:5
В финале квалификации Бондаренко встретится с седьмой сеяной, представительницей Италии Лучией Брондзетти.
Источник — Sport.ua
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