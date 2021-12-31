Впервые за 25 лет без сестер Уильямс. Винус не сыграет на Australian Open

Двукратная финалистка не воспользуется приглашением от организаторов

  • 31.12.2021 16:48
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Впервые за 25 лет без сестер Уильямс. Винус не сыграет на Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Винус Уильямс

Легендарная американка Винус Уильямс не сыграет на Australian Open-2022, хотя организаторы и предоставили ей вайлд-кард.
 
Уильямс-старшая не выступает с августа из-за травмы ноги, из-за которой она была вынуждена была пропустить US Open.
 
Таким образом, приглашение перейдет одной из австралийских теннисисток.
 
На Australian Open-2022 впервые за 25 лет не выступят обе сестры Уильямс, поскольку Серена пропустит австралийский мейджор из-за травмы подколенного сухожилия.

Отметим, что Винус дважды играла в финале AO (2003 и 2017), но оба раза проиграла Серене.

Источник — Herald Sun

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