Впервые за 25 лет без сестер Уильямс. Винус не сыграет на Australian Open

Легендарная американка Винус Уильямс не сыграет на Australian Open-2022, хотя организаторы и предоставили ей вайлд-кард.
Уильямс-старшая не выступает с августа из-за травмы ноги, из-за которой она была вынуждена была пропустить US Open.
Таким образом, приглашение перейдет одной из австралийских теннисисток.
На Australian Open-2022 впервые за 25 лет не выступят обе сестры Уильямс, поскольку Серена пропустит австралийский мейджор из-за травмы подколенного сухожилия.
Отметим, что Винус дважды играла в финале AO (2003 и 2017), но оба раза проиграла Серене.
Источник — Herald Sun
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