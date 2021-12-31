Впервые за 25 лет без сестер Уильямс. Винус не сыграет на Australian Open

Легендарная американка Винус Уильямс не сыграет на Australian Open-2022, хотя организаторы и предоставили ей вайлд-кард.



Уильямс-старшая не выступает с августа из-за травмы ноги, из-за которой она была вынуждена была пропустить US Open.



Таким образом, приглашение перейдет одной из австралийских теннисисток.



На Australian Open-2022 впервые за 25 лет не выступят обе сестры Уильямс, поскольку Серена пропустит австралийский мейджор из-за травмы подколенного сухожилия.

Отметим, что Винус дважды играла в финале AO (2003 и 2017), но оба раза проиграла Серене.