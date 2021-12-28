Финалист Australian Open-2020 не сыграет на турнире в следующем году

Австрийский теннисист Доминик Тим не сыграет на Australian Open-2022.
Финалист турнира в позапрошлом сезоне заявил, что планирует вернуться в Тур в конце января.
На данный момент Тим восстановился после травмы запястья, но принял решение не играть в Австралии. Он вернется на корт на турнире ATP в Кордове, который пройдёт в конце января.
По итогам Australian Open Доминик вылетит из топ-40 мирового рейтинга.
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Источник — Twitter
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