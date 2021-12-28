Финалист Australian Open-2020 не сыграет на турнире в следующем году

Доминик Тим покинет топ-40 мирового рейтинга

  • 28.12.2021 22:23
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Финалист Australian Open-2020 не сыграет на турнире в следующем году
© Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Тим

Австрийский теннисист Доминик Тим не сыграет на Australian Open-2022.

Финалист турнира в позапрошлом сезоне заявил, что планирует вернуться в Тур в конце января.

На данный момент Тим восстановился после травмы запястья, но принял решение не играть в Австралии. Он вернется на корт на турнире ATP в Кордове, который пройдёт в конце января.

По итогам Australian Open Доминик вылетит из топ-40 мирового рейтинга.

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Источник — Twitter

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