Финалист Australian Open-2020 не сыграет на турнире в следующем году

Австрийский теннисист Доминик Тим не сыграет на Australian Open-2022.

Финалист турнира в позапрошлом сезоне заявил, что планирует вернуться в Тур в конце января.

На данный момент Тим восстановился после травмы запястья, но принял решение не играть в Австралии. Он вернется на корт на турнире ATP в Кордове, который пройдёт в конце января.

По итогам Australian Open Доминик вылетит из топ-40 мирового рейтинга.

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