ФОТО. Станцевать в последний раз. Стаховский готовится к Australian Open

Украинский теннисист показал кроссовки, в которых будет выступать в Австралии

  • 28.12.2021 21:15
  • 387 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Станцевать в последний раз. Стаховский готовится к Australian Open
© ATP. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский показал кроссовки, в которых он сыграет на Открытом чемпионате Австралии.

«Australian Open, готов станцевать в последний раз», – написал украинец.

Отметим, что Стаховский заявлен в квалификации Australian Open. В прошлом году ему удалось пройти сито отбора и пробиться в основу.

Ранее Сергей завершил карьеру в сборной Украины.

Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
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    Andrey_1992
    Andrey_1992, 28.12.2021 21:57
    0
    Abdulla, 28.12.2021 21:22
    Какое же полное соответствие для посредственности из третьей сотни
    не надоїло тобі гівно на вентилятор кидати?
    Ссылка
    Abdulla
    Abdulla, 28.12.2021 21:22
    -5
    Какое же полное соответствие для посредственности из третьей сотни
    Ссылка
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