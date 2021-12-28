ФОТО. Станцевать в последний раз. Стаховский готовится к Australian Open

Украинский теннисист Сергей Стаховский показал кроссовки, в которых он сыграет на Открытом чемпионате Австралии.

«Australian Open, готов станцевать в последний раз», – написал украинец.

Отметим, что Стаховский заявлен в квалификации Australian Open. В прошлом году ему удалось пройти сито отбора и пробиться в основу.

Ранее Сергей завершил карьеру в сборной Украины.