Стаховский официально сообщил о завершении карьеры в сборной Украины

16 декабря состоялась пресс-конференция легендарного украинского теннисиста Сергея Стаховского в PM Hall при поддержке Parimatch Ukraine. Абсолютный рекордсмен национальной сборной Украины (79 матчей в Кубке Дэвиса) сообщил о завершении выступлений за сборную.

Сергей Стаховский объяснил, как и почему он принял такое решение:

“16 лет в команде – это достаточно долгий период. Эмоционально в последние недели мне было тяжело, потому что целей, которые мы ставили перед собой, так и не достигли. Мне не удалось вместе со сборной выйти во Мировую группу Кубка Дэвиса. Надеюсь, что это получится у команды при лидерстве Ильи Марченко. Мое решение прекратить играть за сборную не опирается на физическое состояние, оно было более эмоциональным. Мне было приятно быть частью такой команды. Возможно, мой уход добавит партнерам по сборной счастья, и они смогут преодолеть тот барьер, к которому мы подходили четыре раза”.

Но 35-летний Стаховский отметил, что полностью карьеру пока не завершает. Однако не исключает, что это может произойти уже в январе следующего года после выступления на Australian Open.

Кроме того, Сергей планирует сосредоточиться над собственными проектами, в частности производстве вина, теннисными площадками и мастер-классами для детей, а также мультиспортивным проектом, который будет развивать и обеспечивать спортсменов Украины в их подготовке к Олимпийским Играм.