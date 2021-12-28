Ральф РАНГНИК о ничьей с Ньюкаслом: «Набрали очко – это хорошо»

«Ньюкасл» в поединке 19-го тура АПЛ отобрал очки у «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 1:1. Наставник МЮ Ральф Рангник поделился мыслями о матче.

«Мне вообще не понравилось наше выступление. Сегодня мы не контролировали игру, за исключением нескольких моментов.

Все дело в энергичности, физической форме и выигрывании подборов – мы были не на лучшем своем уровне в этих компонентах. Есть хороший момент, мы набрали очко – это хорошо, но игра должна быть лучше.

Наша самая большая беда сегодня – ошибки. Даже сравняв счет, мы не контролировали ситуацию, не принимали верных решений. Дело было не в схеме, а в агрессивности в игре.

Через три дня у нас новый матч, мы должны играть лучше, стать крепче физически. Нам не нужно искать оправдания. Сегодня я недоволен ни игрой с мячом, ни моментами, когда нам нужно было прессинговать», – сказал Рангник.

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