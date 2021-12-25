Ньюкасл – Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Прогноз эксперта на матч чемпионата Англии

  • 25.12.2021 21:00
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Ньюкасл – Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 19-го тура Премьер-лиги Англии «Ньюкасл» – «Ман Юнайтед».

«Ньюкасл» после ничьи с «Норвичем» (1:1) и победы над «Бернли» (1:0) три матча кряду проиграл. «Сороки» уступили «Лестеру» (0:4), «Ливерпулю» (1:3) и «Ман Сити» (0:4). «Ньюкасл» эти три поединка проиграл с общим счетом 1:11. «МЮ» после ничьи в Лиге чемпионов с «Янг Бойз» (1:1) выиграл у «Норвича» со счетом 1:0.

В турнирной таблице АПЛ «Ньюкасл» с 10 очками идет на 11 месте. «Ман Юнайтед» с 27 баллами расположился на 10 позиции.

172 раза играли между собой эти команды. В 90 встречах выиграли манкунианцы, в 43 матчах побеждали футболисты из Ньюкасла, еще в 39 встречах были зафиксированы ничьи.

«Ньюкаслу» уже надо как-то вырываться из зоны вылета, но в матче с «Ман Юнайтед» им будет очень сложно. Я думаю, что «МЮ» выиграет этот поединок, а Роналду забьет свой очередной гол», - сказал Бартулович.

Матч «Ньюкасл» – «Ман Юнайтед» состоится 27-го декабря. Начало встречи в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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