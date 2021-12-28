АПЛ. Ньюкасл отобрал очки у МЮ и поднялся со дна таблицы

«Ньюкасл» в поединке 19-го тура АПЛ дома сумел отобрать очки у «Манчестер Юнайтед» - ничья 1:1. Такой результат позволил «Сорокам» набрать 11 очков и покинуть последнее место в турнирной таблице – туда опустил «Норвич».
«Манчестер Юнайтед» набрал 28 очков и догнал в турнирной таблице «Вест Хэм» - команды делят шестое-седьмое места.
«Ньюкасл» - «Манчестер Юнайтед» - 1:1
Голы: Сен-Максимен 7 – Кавани 71
«Ньюкасл» – Дубравка, Крафт, Шер, Ласселс, Манкильо, Фрэйзер (Альмирон, 75), Сен-Максимен (Гэйл, 83), Шелви, Лонгстафф, Уилсон (Мерфи, 45), Жоэлинтон.
«Манчестер Юнайтед» – Де Хеа, Диогу Далот, Варан, Магуайр, Теллес, Фред (Санчо, 46), Бруну Фернандеш, Мактомини (Матич, 78), Роналду, Рэшфорд, Гринвуд (Кавани, 46).
Предупреждения: Роналду (57), Бруну Фернандеш (66), Крафт (66), Магуайр (68), Жоэлинтон (70).
Источник — Sport.ua
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