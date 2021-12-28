19-й тур
Ньюкасл
1 : 1
Ман Юнайтед
27.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

АПЛ. Ньюкасл отобрал очки у МЮ и поднялся со дна таблицы

«Манчестер Юнайтед» потерял очки в матче с аутсайдером

  • 28.12.2021 00:03
  • 538 просмотров
  • 3 комментария
АПЛ. Ньюкасл отобрал очки у МЮ и поднялся со дна таблицы
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Ньюкасл» в поединке 19-го тура АПЛ дома сумел отобрать очки у «Манчестер Юнайтед» - ничья 1:1. Такой результат позволил «Сорокам» набрать 11 очков и покинуть последнее место в турнирной таблице – туда опустил «Норвич».

«Манчестер Юнайтед» набрал 28 очков и догнал в турнирной таблице «Вест Хэм» - команды делят шестое-седьмое места.

«Ньюкасл» - «Манчестер Юнайтед» - 1:1
Голы: Сен-Максимен 7 – Кавани 71

«Ньюкасл» – Дубравка, Крафт, Шер, Ласселс, Манкильо, Фрэйзер (Альмирон, 75), Сен-Максимен (Гэйл, 83), Шелви, Лонгстафф, Уилсон (Мерфи, 45), Жоэлинтон.

«Манчестер Юнайтед» – Де Хеа, Диогу Далот, Варан, Магуайр, Теллес, Фред (Санчо, 46), Бруну Фернандеш, Мактомини (Матич, 78), Роналду, Рэшфорд, Гринвуд (Кавани, 46).

Предупреждения: Роналду (57), Бруну Фернандеш (66), Крафт (66), Магуайр (68), Жоэлинтон (70).

Турнирная таблица АПЛ

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
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    joytok
    online
    joytok, 28.12.2021 00:08
    +2
    Чем МЮ занимался 16 дней? Мрак какой то. Кавани с отскока добил. Де Хеа вытащил на 88. И это с аутсайдером! Который перед этим в 3-х играх имел 1:11, а сегодня побил антирекорд АПЛ! 80 голов за 2021 год
    И на этот клуб пришло более 52 000!!! Я снимаю шляпу перед болельщиками. И не представляю в Мариуполе даже 20 000.
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    ona_proigraet
    ona_proigraet, 28.12.2021 00:56
    0
    спорт.юа, не пишите чушь в заголовках. Ньюкасл до этой игры как находился на 19-м месте, опережая Норвич по разнице забитых и пропущенных мячей, так и остался на 19-м. Поэтому никто никуда не поднимался. На дне находился и сейчас находится Норвич.
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    romanchik.8409
    romanchik.8409, 28.12.2021 00:25
    0
    Мю днище.. Медленно, брака куча... Ньюкасл их возил прилично
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