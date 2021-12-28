Гари НЕВИЛЛ о Ман Юнайтед: «С Ньюкаслом играла кучка нытиков»

«Ньюкасл» в поединке 19-го тура АПЛ отобрал очки у «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 1:1. Известный в прошлом футболист Гари Невилл раскритиковал игроков МЮ.

«Никакого прессинга, никакого желания. Основа игры – бороться буквально в каждом эпизоде, в которых футболисты «Манчестер Юнайтед» уступали раз за разом. Это была действительно плохая игра.

Не могу отметить не единого момента со знаком «плюс» в игре команды. Нет ни одного игрока, который мог бы сказать, что он сделал все, что мог.

Они просто кучка нытиков. Понаблюдайте за ними на поле. Руки в воздухе, жалобы на все. Они уволили последнего менеджера и уволят многих других, если будут продолжать в том же духе», — сказал Невилл.