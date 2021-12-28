Гари НЕВИЛЛ о Ман Юнайтед: «С Ньюкаслом играла кучка нытиков»

Экс-игрок МЮ раскритиковал команду

  • 28.12.2021 03:33
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Гари НЕВИЛЛ о Ман Юнайтед: «С Ньюкаслом играла кучка нытиков»
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Ньюкасл» в поединке 19-го тура АПЛ отобрал очки у «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 1:1. Известный в прошлом футболист Гари Невилл раскритиковал игроков МЮ.

«Никакого прессинга, никакого желания. Основа игры – бороться буквально в каждом эпизоде, в которых футболисты «Манчестер Юнайтед» уступали раз за разом. Это была действительно плохая игра.

Не могу отметить не единого момента со знаком «плюс» в игре команды. Нет ни одного игрока, который мог бы сказать, что он сделал все, что мог.

Они просто кучка нытиков. Понаблюдайте за ними на поле. Руки в воздухе, жалобы на все. Они уволили последнего менеджера и уволят многих других, если будут продолжать в том же духе», — сказал Невилл.

Источник — Goal.com

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