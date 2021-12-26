Один из лидеров Наполи заразился коронавирусом

Ключевой полузащитник «Наполи» Фабиан Руис заразился коронавирусом. Об этом сообщил сам клуб.
Положительный тест Руис сдал в Испании, куда он полетел для того, чтобы встретить Рождество с семьей. Болезнь протекает бессимптомно, ранее 25-летний хавбек прошел вакцинацию.
В нынешнем сезоне на счету Руиса 5 голов и 3 ассиста в 18 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Ранее коронавирусом заразился еще один игрок «Наполи» - Лоренцо Инсинье.
Источник — ФК Наполи
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