Не сыграет против Коваленко. Звезда Серии А заразилась коронавирусом

«Наполи» официально сообщил о том, что лидер команды Лоренцо Инсинье сдал положительный тест на коронавирус. Игрок отправился на самоизоляцию.

Он пропустит матч 19-го тура Серии А против «Специи» Виктора Коваленко (22 декабря). К счастью для «Наполи», после этого в чемпионате Италии наступит 2-недельная пауза.

Ранее коронавирусом также заразился лидер «Лацио» Чиро Иммобиле.