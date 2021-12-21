Не сыграет против Коваленко. Звезда Серии А заразилась коронавирусом

Болезнь выявили у Лоренцо Инсинье

  • 21.12.2021 16:28
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Не сыграет против Коваленко. Звезда Серии А заразилась коронавирусом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Инсинье

«Наполи» официально сообщил о том, что лидер команды Лоренцо Инсинье сдал положительный тест на коронавирус. Игрок отправился на самоизоляцию.

Он пропустит матч 19-го тура Серии А против «Специи» Виктора Коваленко (22 декабря). К счастью для «Наполи», после этого в чемпионате Италии наступит 2-недельная пауза.

Ранее коронавирусом также заразился лидер «Лацио» Чиро Иммобиле.

Источник — ФК Наполи

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