Не сыграет против Коваленко. Звезда Серии А заразилась коронавирусом

«Наполи» официально сообщил о том, что лидер команды Лоренцо Инсинье сдал положительный тест на коронавирус. Игрок отправился на самоизоляцию.
Он пропустит матч 19-го тура Серии А против «Специи» Виктора Коваленко (22 декабря). К счастью для «Наполи», после этого в чемпионате Италии наступит 2-недельная пауза.
Ранее коронавирусом также заразился лидер «Лацио» Чиро Иммобиле.
Источник — ФК Наполи
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