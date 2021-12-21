Вслед за женой. Лидер Лацио заразился коронавирусом

Чиро Иммобиле остается на карантине

  • 21.12.2021 13:26
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Вслед за женой. Лидер Лацио заразился коронавирусом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Чиро Иммобиле

Лидер «Лацио» Чиро Иммобиле сдал положительный тест на коронавирус.

Ранее болезнь выявили у его жены Джессики. Из-за этого Иммобиле был вынужден остаться на карантине вместе с ней и пропустить матч 18-го тура Серии А против «Дженоа» (победа 3:1). Теперь же и сам форвард сдал положительный тест.

Таким образом, Иммобиле точно пропустит матч 19-го тура Серии А против «Венеции» (22 декабря). После этого чемпионат Италии уйдет на 2-недельный перерыв.

Ранее сообщалось о том, что в клубе Серии А «Салернитана» произошла вспышка коронавируса.

Источник — Corriere dello Sport

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