19-й тур
Удинезе
0 : 0
Салернитана
21.12.2021 00:00   ТВ-трансляция: 

Коронавирус решает. Салернитане запретили лететь на матч с Удинезе

Игра 19-го тура Серии A под угрозой срыва

  • 21.12.2021 09:19
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  • 1 комментарий
Коронавирус решает. Салернитане запретили лететь на матч с Удинезе
© ФК Салернитана

Как и сообщалось ранее, в «Салернитане» зафиксирована вспышка коронавируса. Команда не смогла вылететь на матч 19-го тура чемпионата Италии против «Удинезе».

Пресс-служба клуба официально сообщила, что из-з положительных тестов у игроков команды, местная власть запретила «Салернитане» полететь на матч.

В данный момент игроки сдали повторные тесты на COVID-19 и изолировались. Если результаты будут отрицательными, команда отправится на матч чартером.

Напомним, игра должна состояться 21 декабря в 19:30 по Киеву.

 

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(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Erebor
    online
    Erebor, 21.12.2021 10:34
    0
    Интересно, а что "думает" об этом санитарный врач кантона Люцерн?)))
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