Коронавирус решает. Салернитане запретили лететь на матч с Удинезе

Как и сообщалось ранее, в «Салернитане» зафиксирована вспышка коронавируса. Команда не смогла вылететь на матч 19-го тура чемпионата Италии против «Удинезе».

Пресс-служба клуба официально сообщила, что из-з положительных тестов у игроков команды, местная власть запретила «Салернитане» полететь на матч.

В данный момент игроки сдали повторные тесты на COVID-19 и изолировались. Если результаты будут отрицательными, команда отправится на матч чартером.

Напомним, игра должна состояться 21 декабря в 19:30 по Киеву.