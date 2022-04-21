Удинезе – Салернитана – 0:1. Рибери не хочет вылетать. Видео гола и обзор

В Серии A «Удинезе» дома проиграл аутсайдеру – «Салернитане» (0:1), лидером которой является французский ветеран Франк Рибери.
Смотрите видеообзор перенесенного матча 19-го тура чемпионата Италии.
Удинезе – Салернитана – 0:1. Рибери не хочет вылетать. Видео голов и обзор
Единственный гол в матче на 90+3-й минуте забил Симоне Верди.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Симоне Верди (Салернитана).
Источник — Sport.ua
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