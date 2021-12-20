В Салернитане вспышка коронавируса. Матч с Удинезе под угрозой

«Салернитану» не выпускают на выездной матч 19-го тура Серии А против «Удинезе», который запланирован на 21 декабря. Это связано со вспышкой коронавируса в команде.

Итальянские СМИ сообщают о том, что положительный тест сдал целый ряд игроков команды, в то время как сама «Салернитана» утверждает, что болезнь нашли только у одного игрока.

Пока что власти не выпускают команду на выездной матч с «Удинезе». Вся «Салернитана» сдаст повторные тесты, и если они будут негативными, то матч все же состоится в запланированное время.

Напомним, «Салернитана» является прямым конкурентом «Дженоа» Андрея Шевченко в борьбе за выживание. Сейчас команда Фабрицио Кастори идет последней, 20-й в турнирной таблице Серии А. Ранее «Салернитана» в 18-м туре была дома разгромлена «Интером» - 0:5.