Лидер против аутсайдера. Интер отгрузил 5 мячей команде Рибери

«Интер» набрал 43 очка и упрочил лидерство, «Салернитана» – на самом дне

  • 17.12.2021 23:42
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Лидер против аутсайдера. Интер отгрузил 5 мячей команде Рибери
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 18-го тура чемпионата Италии «Интер» победил «Салернитану» (5:0)

Голы забивали Иван Перишич, Дензел Дюмфрис, Алексис Санчес, Лаутаро Мартинес и Роберто Гальярдини.

«Интер» набрал 43 очка и упрочил лидерство в Серии A. «Салернитана» с капитаном Франком Рибери – на самом дне (8 очков).

Серия А. 18-й тур

Салернитана – Интер – 0:5

Голы: Перишич, 11, Дюмфрис, 33, Санчес, 51, Мартинес, 77, Гальярдини, 87.

Салернитана: Фьорилло, Раньери (Ярошиньски, 71), Дьембер (Зортеа, 80), Богдан, Гальоло, Делли Карри, Кулибали, Кастанос (Шиавоне, 61), Оби, Рибери (Гондо, 71), Сими (Джурич, 61).

Интер: Ханданович, Дюмфрис, де Врей, Д'Амброзио, Бастони (Димарко, 56), Хакан Чалханоглу, Барелла (Видаль, 56), Брозович (Гальярдини, 71), Санчес (Мартинес, 56), Джеко, Перишич (Коларов, 78).

Предупреждения: Дьембер 53 – Барелла 18, Хакан Чалханоглу 76.

Судья: Мариани.

Турнирная таблица чемпионата Италии

Источник — Sport.ua

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