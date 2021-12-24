Интер намерен подписать форварда сборной Италии

«Интер» проявляет интерес к форварду «Торино» Андреа Белотти. Игрок сборной Италии станет свободным агентом в конце сезона: его контракт с «Торино» истекает, а продлевать соглашение он не намерен.

У «Интера» есть возможность подписать Белотти уже в январе по цене значительно ниже реальной стоимости, однако руководство чемпионов Италии склоняется к подписанию на правах свободного агента в конце сезона.

В нынешнем сезоне на счету Белотти 2 гола и 1 ассист в 10 матчах за «Торино» во всех турнирах. Трансферная стоимость 28-летнего форварда оценивается в 35 миллионов евро.

Ранее интерес к Белотти проявлял «Арсенал».