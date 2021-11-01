Арсенал намерен подписать Белотти

Лондонский «Арсенал» рассматривает возможность подписания 27-летнего итальянского нападающего «Торино» Андреа Белотти.

Контракт Белотти с «Торино» рассчитан до лета 2022 года, после чего футболист станет свободным агентом.

Андреа защищает цвета «Торино» с лета 2015 года после перехода из «Палермо» за €8,4 миллиона. В текущем сезоне Белотти провел за «Торино» 7 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €35 миллионов.