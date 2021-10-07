Форвард сборной Италии станет свободным агентом

Андреа Белотти не продлит контракт с «Торино»

  • 07.10.2021 22:33
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Форвард сборной Италии станет свободным агентом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Белотти

Президент «Торино» Урбано Кайро сообщил о том, что главная звезда команды, форвард Андреа Белотти, не продлит свой контракт, который истекает летом 2022 года:

«Он не подписал новый контракт. И, по всей видимости, не планирует принимать предложение.

Я сделал предложение, которое превосходит мои возможности. Но я не могу заставить его подписать. Думаю, что он не собирается подписывать контракт».

Белотти выступает за «Торино» с 2015 года. На его счету 106 голов в 231 матче за «Быков». Трансферная стоимость 27-летнего форварда оценивается в 35 миллионов евро.

Летом интерес к Белотти проявляла «Рома».

Источник — Football-Italia

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