Форвард сборной Италии станет свободным агентом

Президент «Торино» Урбано Кайро сообщил о том, что главная звезда команды, форвард Андреа Белотти, не продлит свой контракт, который истекает летом 2022 года:
«Он не подписал новый контракт. И, по всей видимости, не планирует принимать предложение.
Я сделал предложение, которое превосходит мои возможности. Но я не могу заставить его подписать. Думаю, что он не собирается подписывать контракт».
Белотти выступает за «Торино» с 2015 года. На его счету 106 голов в 231 матче за «Быков». Трансферная стоимость 27-летнего форварда оценивается в 35 миллионов евро.
Источник — Football-Italia
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