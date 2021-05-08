Моуриньо хочет подписать в Рому лидера Торино

Андреа Белотти может покинуть «Торино

  • 08.05.2021 12:26
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Моуриньо хочет подписать в Рому лидера Торино
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Белотти

Жозе Моуриньо, который недавно подписал контракт с «Ромой», уже начал работать над усилением команды на следующий сезон.

Первой трансферной целью португальского специалиста является лидер «Торино» Андреа Белотти. Моуриньо интересовался 27-летним итальянским форвардом еще когда работал в «Тоттенхэме».

Трансферная стоимость Белотти оценивается в 40 миллионов евро. Контракт форварда с «Торино» истекает летом 2022 года, что может облегчить «Роме» задачу подписания игрока.

При этом подписание Белотти не будет означать прощание «Ромы» с нынешним лидером атак команды Эдином Джеко: на него Моуриньо также рассчитывает.

В нынешнем сезоне на счету Белотти 12 голов и 7 ассистов в 31 матче в Серии А.

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Источник — Corriere dello Sport

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