Моуриньо хочет подписать в Рому лидера Торино

Жозе Моуриньо, который недавно подписал контракт с «Ромой», уже начал работать над усилением команды на следующий сезон.

Первой трансферной целью португальского специалиста является лидер «Торино» Андреа Белотти. Моуриньо интересовался 27-летним итальянским форвардом еще когда работал в «Тоттенхэме».

Трансферная стоимость Белотти оценивается в 40 миллионов евро. Контракт форварда с «Торино» истекает летом 2022 года, что может облегчить «Роме» задачу подписания игрока.

При этом подписание Белотти не будет означать прощание «Ромы» с нынешним лидером атак команды Эдином Джеко: на него Моуриньо также рассчитывает.

В нынешнем сезоне на счету Белотти 12 голов и 7 ассистов в 31 матче в Серии А.