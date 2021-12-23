Дубль Бензема принес Реалу важную победу над Атлетиком

Мадридский «Реал» в матче 21-го тура чемпионата Испании оказался сильнее «Атлетика» в Бильбао.

Уже к седьмой минуте гости вели со счетом 2:0, дублем отличился Карим Бензема. Первый гол француза стал настоящим шедевром.

«Атлетик» к десятой минуте один гол отыграл, но больше забить не сумел.

«Реал» продолжает лидировать в чемпионате, теперь отрыв от «Севильи» составляет 6 очков. Но при этом у мадридцев сыграно на один матч больше.

Чемпионат Испании, 21-й тур

«Атлетик» – «Реал Мадрид» – 1:2

Голы: 0:1 – 4 Бензема, 0:2 – 7 Бензема, 1:2 – 10 Сансет.

«Атлетик» – Агирресабала, Де Маркос, Йерай Альварес, Нуньес, Баленсиага (Лекуэ, 63), Саррага (Уильямс, 57), Дани Гарсия, Венседор, Сансет (Рауль Гарсия, 63), Уильямс, Муниаин (Серрано, 84).

«Реал Мадрид» – Куртуа, Начо, Милитао, Менди, Кроос, Вальверде, Камавинга, Васкес, Бензема (Йович, 90), Азар (Петер, 86), Винисиус Жуниор (Мариано Диас, 85).

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