21-й тур
Атлетик
1 : 2
Реал Мадрид
22.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Дубль Бензема принес Реалу важную победу над Атлетиком

Мадридский клуб оторвался от «Севильи» на шесть очков, но имеет на одну игру больше

  • 23.12.2021 00:34
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Дубль Бензема принес Реалу важную победу над Атлетиком
© ФК Реал Мадрид

Мадридский «Реал» в матче 21-го тура чемпионата Испании оказался сильнее «Атлетика» в Бильбао.

Уже к седьмой минуте  гости вели со счетом 2:0, дублем отличился Карим Бензема. Первый гол француза стал настоящим шедевром.

«Атлетик» к десятой минуте один гол отыграл, но больше забить не сумел.

«Реал» продолжает лидировать в чемпионате, теперь отрыв от «Севильи» составляет 6 очков. Но при этом у мадридцев сыграно на один матч больше. 

Чемпионат Испании, 21-й тур

«Атлетик» – «Реал Мадрид» – 1:2
Голы: 0:1 – 4 Бензема, 0:2 – 7 Бензема, 1:2 – 10 Сансет.

«Атлетик» – Агирресабала, Де Маркос, Йерай Альварес, Нуньес, Баленсиага (Лекуэ, 63), Саррага (Уильямс, 57), Дани Гарсия, Венседор, Сансет (Рауль Гарсия, 63), Уильямс, Муниаин (Серрано, 84).
«Реал Мадрид» – Куртуа, Начо, Милитао, Менди, Кроос, Вальверде, Камавинга, Васкес, Бензема (Йович, 90), Азар (Петер, 86), Винисиус Жуниор (Мариано Диас, 85).

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Источник — Sport.ua

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