В среду, 22 декабря, в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» состоится матч 21-го тура испанской Примеры, в котором «Атлетик» примет мадридский «Реал». Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:30 по Киеву.
«Атлетик»
Команда Марселино Гарсия Тораля занимает 9-ю позицию в турнирной таблице испанского чемпионата. После 18-ти проведенных поединков у нее в активе 24 очка. Их сформировали 5 побед и 9 ничьих при 4 поражениях. По показателю неудач «баски» делят в Примере 3-6 места.
В предыдущем матче сезона «Атлетик» дома обыграл «Бетис» - 3:2. Эта победа позволила команде закрыть неудачную серию из 8-ми матчей без побед. Впрочем, при всем негативе данной череды игр, в нее вошли лишь три поражения, еще пять игр завершились вничью.
Если взять успехи в родных стенах, то у «Атлетика» нынче по Примере 11-й результат. В 9-ти домашних матчах он набрал 14 очков (4 победы, 2 ничьи, 3 поражения). Крайняя домашняя игра – победная с «Бетисом», о чем уже упоминалось. А до этого у «красно-белых» была серия из трех встреч на «Сан-Мамесе» без побед – 2 поражения, 1 ничья.
«Реал» Мадрид
Подопечные Карло Анчелотти единолично лидируют в чемпионате Испании. В 18-ти поединках они набрали 43 очка, что на шесть пунктов больше, чем у «Севильи», но у «нервионцев» имеется в запасе одна игра. В 13-ти поединках «сливочные» победили, 4 раза сыграли вничью и потерпели одно поражение.
Единственная пока что неудача мадридцев в Примере-2021/2022 датирована 3 октября и случилась на поле «Эспаньола» - 1:2. С той поры «Реал» имеет серию из десяти поединков без осечек – 8 побед, 2 ничьи. В крайнем на сегодня матче «галактикос» на своем поле не смог обыграть «Бетис» (0:0), сумев добиться тотального игрового перевеса над соперником.
Если вспомнить успехи «Реала» вне родного Мадрида, то он также является лидером нынешнего испанского чемпионата. В 9-ти выездных матчах парни Анчелотти одержали 7 побед и по одному разу сыграли вничью и проиграли.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что «Реал» Мадрид в этом матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.17 по линии Parimatch.
Ориентировочные составы
«Атлетик»: Агеррисабала – Леке, Альварес, Нуньес, Баленсиага, Нико Уильямс, Венседор, Дани Гарсия, Муниаин, Иньяки Уильямс, Рауль Гарсия.
«Реал» Мадрид: Куртуа – Лукас Васкес, Милитао, Алаба, Менди, Кроос, Вальверде, Камавинга, Азар, Винисиус Жуниор, Бензема.
22 декабря, среда
|«Атлетик» - «Реал» Мадрид
|Бильбао. Стадион «Сан-Мамес». 22:30
|ТВ-трансляция – MEGOGO
|Прогноз Sport.ua — 0:1
Источник — Sport.ua
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