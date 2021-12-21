21-й тур
Атлетик
0 : 0
Реал Мадрид
22.12.2021 22:30   ТВ-трансляция: 

Атлетик – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Смогут ли «сливочные» реабилитироваться за недобор очков в домашнем матче с «Кадисом»?

  • 21.12.2021 18:02
  • 49 просмотров
  • 0 комментариев
Атлетик – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 22 декабря, в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» состоится матч 21-го тура испанской Примеры, в котором «Атлетик» примет мадридский «Реал». Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:30 по Киеву.

«Атлетик»

 

Команда Марселино Гарсия Тораля занимает 9-ю позицию в турнирной таблице испанского чемпионата. После 18-ти проведенных поединков у нее в активе 24 очка. Их сформировали 5 побед и 9 ничьих при 4 поражениях. По показателю неудач «баски» делят в Примере 3-6 места.

В предыдущем матче сезона «Атлетик» дома обыграл «Бетис» - 3:2. Эта победа позволила команде закрыть неудачную серию из 8-ми матчей без побед. Впрочем, при всем негативе данной череды игр, в нее вошли лишь три поражения, еще пять игр завершились вничью.

Если взять успехи в родных стенах, то у «Атлетика» нынче по Примере 11-й результат. В 9-ти домашних матчах он набрал 14 очков (4 победы, 2 ничьи, 3 поражения). Крайняя домашняя игра – победная с «Бетисом», о чем уже упоминалось. А до этого у «красно-белых» была серия из трех встреч на «Сан-Мамесе» без побед – 2 поражения, 1 ничья.

«Реал» Мадрид

 

Подопечные Карло Анчелотти единолично лидируют в чемпионате Испании. В 18-ти поединках они набрали 43 очка, что на шесть пунктов больше, чем у «Севильи», но у «нервионцев» имеется в запасе одна игра. В 13-ти поединках «сливочные» победили, 4 раза сыграли вничью и потерпели одно поражение.

Единственная пока что неудача мадридцев в Примере-2021/2022 датирована 3 октября и случилась на поле «Эспаньола» - 1:2. С той поры «Реал» имеет серию из десяти поединков без осечек – 8 побед, 2 ничьи. В крайнем на сегодня матче «галактикос» на своем поле не смог обыграть «Бетис» (0:0), сумев добиться тотального игрового перевеса над соперником.

Если вспомнить успехи «Реала» вне родного Мадрида, то он также является лидером нынешнего испанского чемпионата. В 9-ти выездных матчах парни Анчелотти одержали 7 побед и по одному разу сыграли вничью и проиграли.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Реал» Мадрид в этом матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.17 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

 

«Атлетик»: Агеррисабала – Леке, Альварес, Нуньес, Баленсиага, Нико Уильямс, Венседор, Дани Гарсия, Муниаин, Иньяки Уильямс, Рауль Гарсия.

«Реал» Мадрид: Куртуа – Лукас Васкес, Милитао, Алаба, Менди, Кроос, Вальверде, Камавинга, Азар, Винисиус Жуниор, Бензема.

22 декабря, среда

«Атлетик» - «Реал» Мадрид
Бильбао. Стадион «Сан-Мамес». 22:30
ТВ-трансляция – MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 0:1

 

Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности