В поединке 21-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Реал» на выезде обыграл «Атлетик» со счетом 2:1. Дублем отметился 34-летний французский форвард «сливочных» Карим Бензема, который забил на 4-й и 7-й минутах встречи.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Атлетик» — «Реал» — 1:2
Голы: Сансет, 10 — Бензема, 4, 7
События матча
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Ойан Сансет (Атлетик).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
|4'
|ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
Источник — Sport.ua
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