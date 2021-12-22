ВИДЕО. Какая дуга! Бензема забил феноменальный гол в матче с Атлетиком

34-летний Карим не устает удивлять

  • 22.12.2021 23:32
  • 2310 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Какая дуга! Бензема забил феноменальный гол в матче с Атлетиком
© Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Нападающий «Реала» Карим Бензема отличился фантастическим голом в матче 21-го тура чемпионата Испании против «Атлетика».

Уже на четвертой минуте французу удался мастерский удар в одно касание. Мяч по совершенно невероятной траектории залетел в ворота Хулена Агирресабалы.

Отметим, что спустя три минуты Бензема забил еще один гол.

Первый гол Бензема

Второй гол Бензема

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    vitaha33
    vitaha33, 23.12.2021 00:00
    +2
    Крім навіть більше заслужив на Золотий м'яч, як Мессі
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    OKs100
    OKs100, 23.12.2021 00:38
    0
    Месси, это дно, самый переоцененный футболист века.
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