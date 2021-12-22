ВИДЕО. Какая дуга! Бензема забил феноменальный гол в матче с Атлетиком

Нападающий «Реала» Карим Бензема отличился фантастическим голом в матче 21-го тура чемпионата Испании против «Атлетика».
Уже на четвертой минуте французу удался мастерский удар в одно касание. Мяч по совершенно невероятной траектории залетел в ворота Хулена Агирресабалы.
Отметим, что спустя три минуты Бензема забил еще один гол.
Первый гол Бензема
Второй гол Бензема
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.