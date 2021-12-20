Украинское дерби в Бельгии. Брюгге с Соболем сыграл вничью с Андерлехтом

В матче 20-го тура чемпионата Бельгии по футболу «Брюгге» на своем поле сыграл вничью с «Андерлехтом» со счетом 2:2.

Украинский левый защитник «Брюгге» Эдуард Соболь вышел в стартовом составе и отыграл 59 минут, а его соотечественник-визави из «Андерлехта» Богдан Михайличенко просидел весь матч на скамейке для запасных.