Венсан КОМПАНИ: «Нас называли коричневыми обезьянами»

В матче 20-го тура чемпионата Бельгии по футболу «Брюгге» на своем поле сыграл вничью с «Андерлехтом» со счетом 2:2.

В этом матче случились проявления расизма со стороны болельщиков. Об этом рассказал главный тренер «Андерлехта» Венсан Компани.

«Я опустошен. На протяжении всего матча фанаты «Брюгге» называли меня, мой тренерский штаб и игроков коричневыми обезьянами. Это очень тяжело. Многие наши игроки многое отдали этой стране. Мы просто приехали играть в футбол.

Я не хочу вступать в конфликт с «Брюгге», но такие сейчас эмоции. Я просто очень хочу домой. Хочу провести время с людьми, которые для меня важны», — сказал Компани.