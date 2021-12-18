Кажется, Моуриньо уже выдохся в Роме. Он не отработал и полугода

Летний приход Жозе Моуриньо в «Рому» выглядел многообещающе. Португалец, который добивался невероятных триумфов с «Интером», всегда весьма лестно отзывался об итальянской Серии А, а потому даже после провалов в Англии с «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» было немало болельщиков, которые верили в способность Жозе восстать из пепла именно на Апеннинах. Но по прошествии почти половины чемпионата жизнь показывает, что правы в отношении перспектив и способностей Моуриньо, скорее всего, окажутся скептики…

Трагичность великих персон всегда заключается в том, что они никогда не понимают, что приближаются к концу своего пути. Они всегда чересчур увлечены новыми баталиями, витая где-то там высоко в облаках и выстраивая очередные грандиозные планы побед. И именно поэтому теряют момент, когда на горизонте начинает виднеться их персональный остров Святой Елены.

Жозе Моуриньо – это, безусловно, один из величайших тренеров в мире футбола за последние пару десятков лет. Но сейчас португалец, которого когда-то называли «Особенным», словно не осознает, что все его уловки, работавшие в прошлом, вся та риторика и нападки на соперника или арбитров, перестали давать результат окончательно. Современного Моуриньо все больше и больше молодых футбольных болельщиков воспринимают как помешанного на себе ворчливого дедулю, чье поведение чересчур предсказуемо и однообразно: в случае побед Жозе воспевает оду себе и идеям, которые смогла реализовать его команда, а вот в моменты поражений у португальца вечно виноваты все и вся.

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Приход Моуриньо в «Рому» должен был привести к тому, что «волки» всерьез зацепятся, если уж и не за реальную борьбу за чемпионство, то как минимум за место в топ-4, позволяющее сыграть в Лиге чемпионов. По факту же римляне после семнадцати туров отстают сразу на восемь пунктов от идущего четвертым «Наполи», причем крайне неудачно сыграли почти против всех топовых команд Серии А – проиграли «Интеру» (0:3), «Милану» (1:2), «Ювентусу» (0:1) и «Лацио» (2:3), а также сыграли вничью с «Наполи» (0:0). Впереди у Моуриньо еще один важный экзамен – выезд в Бергамо на поединок против «Аталанты» в рамках 18-го тура, и в этой дуэли вовсе не подопечные португальца являются фаворитами.

После провального поражения от своей экс-команды – «Интера» – в 16-м туре, Моуриньо попытался как обычно списать неудачу на потусторонние факторы. В своем коротком спиче португалец, в частности, явственно намекнул на то, что «нерадзурри» помогли арбитры, а еще проявил открытое высокомерие по отношению к журналистам. Впрочем, если раньше подобные слова Жозе кого-то задевали, то сейчас, кажется, все больше обозревателей и специалистов понимают, что португалец попросту выдохся. Его колкие и едкие фразы – это банальное злорадство, выпирающее наружу даже не от желания попиариться, а просто от бессилия.

Самое страшное для Моуриньо – это осознать собственную беспомощность. Он, как человек, который привык к победам и ненавидящий поражения, просто не может смириться с ролью лузера, которая в последние годы карьеры все сильнее и сильнее к нему липнет. Именно поэтому где-то внутри себя Жозе выдумал всю эту теорию заговоров, от которой ныне успешно защищается, возводя вокруг себя мнимые баррикады, и отгораживаясь от всех, кто кажется ему недоброжелателем, если не сказать врагом.

Категорически неправильно отрицать важность Моуриньо для всего мирового футбола. За последние два десятилетия португалец имел немало заслуг перед игрой, удивляя фанатов различных команд сенсационными достижениями, новаторскими идеями и просто колоссальной харизмой. Было очень интересно наблюдать за футболом, в котором был «Особенный», даже если вы никогда не являлись фанатами «Порту», «Челси» или «Интера». Португалец всегда был собой не только из-за огромного числа трофеев на пике карьеры, но и потому, что он, по сути, делал лиги, в которых работал, более зрелищными, живыми, увлекательными.

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Сейчас же выступления Моуриньо все больше напоминают прощание с детскими игрушками, когда вы уже давно выросли и они не представляют для вас более никакого интереса, но выбросить их на помойку все равно почему-то жалко. Так и Жозе, чья агрессия в сторону судей, соперников или журналистов сейчас уже не «торкает», а лишь вызывает сочувствие. По сути, в Риме Моуриньо так и не сумел найти себя прежнего, а продолжает скучные будни, к которым успел привыкнуть в Манчестере и на севере Лондона…

Романтизм вокруг прихода Моуриньо в «Рому» действительно существовал. Перед назначением португальца личным пилотом Жозе успел даже «поработать» новый собственник римского клуба американец Дэн Фридкин, который надеялся, что приход маститого коуча взбодрит команду, и та вновь обретет мотивацию и веру в себя для борьбы за высокие цели. Моуриньо казался едва ли не идеальной фигурой, чьи опыт и харизма должны были вдохновить довольно разрозненный коллектив, придав ему особенную боевую идентичность.

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Болельщики «волков», которые частенько вывешивают баннер с надписью: «Тот, кто поддерживает Рим, никогда не проигрывает», также виделись идеальным дополнением к обновленной «Роме» под руководством Моуриньо. Им, как и португальцу, надоели болезненные поражения, от которых наставал период оправиться. Но новый сезон показал, что Жозе образца последних лет уже вряд ли может измениться. Любая неудача по-прежнему делает его невероятно токсичным для окружающих, заставляя португальца буквально прятаться в окопах и отстреливаться во все стороны от мнимых врагов и завистников. Вот только настоящая проблема Моуриньо заключается в том, что он давно потерял реальность, и вряд ли понимает, что вся его риторика напоминает лишь холостые патроны, которых давно никто не боится и которые заставляют отъявленных скептиков португальца только ехидно посмеиваться. Впрочем, это тоже цена величия…