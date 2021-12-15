Марлос наконец-то прокомментировал свой уход из Шахтера

Ранее футболист пропустил церемонию прощания, которую ему устроили в клубе

  • 15.12.2021 22:47
  • 3486 просмотров
  • 2 комментария
Марлос наконец-то прокомментировал свой уход из Шахтера
© ФК Шахтер. Марлос (слева)

33-летний украинский вингер бразильского происхождения Марлос впервые прокомментировал свой уход из донецкого «Шахтера», случившийся по причине завершения срока действия контракта.

«Словами не передать то, что я сейчас чувствую. Я никогда не забуду все, что испытал за эти 10 лет в Украине, особенно за последние восемь сезонов в футболке такого большого клуба. Именно здесь я провел лучшие моменты своей жизни. Я буду бесконечно благодарен за то, что «Шахтер» сделал для меня и моей семьи».

«В клубе я оставляю хороших друзей. Я навсегда сохраню в своем сердце любовь фанатов и уважение, которое все сотрудники испытывали ко мне все эти годы. Здесь я отмечал завоевание титулов, выигрывал индивидуальные награды, получал вызовы в сборную Украины и, прежде всего, вырос как профессионал и как человек. Могу сказать: спасибо за все, «Шахтер», - отметил Марлос.

Ранее некоторые СМИ распространили информацию, что Марлос не посетил церемонию прощания, которому ему организовал «Шахтер» из-за того, что хотел остаться в клубе, а тот якобы не пожелал продлевать с ним контракт. Впоследствии директор по футболу «горняков» Дарио Срна опроверг подобные домыслы.

Последние слухи указывают на то, что Марлос продолжит карьеру в Бразилии, хотя интерес к нему есть и от клубов из весьма экзотических чемпионатов.

Источник — Lance

(32 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    - * -
    online
    - * -, 15.12.2021 23:16
    +1
    Даже Луческу всплакнул, когда прощался с простыми работниками клуба Шахтёр. Это естественно для нормальных людей.
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    Disiny7
    Disiny7, 15.12.2021 23:30
    0
    Не знаю, сейчас это слова не столько Марлоса, сколько пресс-службы клуба. Возможно, когда-нибудь мы узнаем правду, но Марлос слишком порядочный, что-бы лить грязь на Шахту открыто.
    А вообще осадок очень не приятный, Марлосенко - целая эпоха и так прощаться не красит мой родной клуб
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