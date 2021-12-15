Марлос наконец-то прокомментировал свой уход из Шахтера

33-летний украинский вингер бразильского происхождения Марлос впервые прокомментировал свой уход из донецкого «Шахтера», случившийся по причине завершения срока действия контракта.

«Словами не передать то, что я сейчас чувствую. Я никогда не забуду все, что испытал за эти 10 лет в Украине, особенно за последние восемь сезонов в футболке такого большого клуба. Именно здесь я провел лучшие моменты своей жизни. Я буду бесконечно благодарен за то, что «Шахтер» сделал для меня и моей семьи».

«В клубе я оставляю хороших друзей. Я навсегда сохраню в своем сердце любовь фанатов и уважение, которое все сотрудники испытывали ко мне все эти годы. Здесь я отмечал завоевание титулов, выигрывал индивидуальные награды, получал вызовы в сборную Украины и, прежде всего, вырос как профессионал и как человек. Могу сказать: спасибо за все, «Шахтер», - отметил Марлос.

Ранее некоторые СМИ распространили информацию, что Марлос не посетил церемонию прощания, которому ему организовал «Шахтер» из-за того, что хотел остаться в клубе, а тот якобы не пожелал продлевать с ним контракт. Впоследствии директор по футболу «горняков» Дарио Срна опроверг подобные домыслы.

Последние слухи указывают на то, что Марлос продолжит карьеру в Бразилии, хотя интерес к нему есть и от клубов из весьма экзотических чемпионатов.