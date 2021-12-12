Срна объяснил, почему Марлос отсутствовал на церемонии прощания с командой

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна прокомментировал уход Марлоса и отсутствие игрока на церемонии прощания.
– Марлос сделал очень много для «Шахтера», в футболке которого он провел почти 300 матчей и помог выиграть много важных трофеев. Это большой игрок в истории «Шахтера», и клуб ему очень-очень благодарен.
К сожалению, Марлос принял решение покинуть «Шахтер», о чем сказал еще несколько месяцев назад, и мы уважаем его решение.
– Прокомментируйте информацию о том, что Марлос проигнорировал прощание с командой.
– Я разговаривал с Марлосом, и он сказал, что ему очень тяжело эмоционально и сложно представить, что теперь он будет находиться далеко от команды. Он собирался попрощаться с командой, но в последний момент просто не смог приехать и принес извинения. Поэтому с его стороны не было игнорирования – это просто человеческие эмоции, которые можно понять, – сказал Срна.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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