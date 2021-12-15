Марлос интересен арабским, турецким и мексиканским клубам

33-летний украинский вингер бразильского происхождения Марлос после ухода из «Шахтера» имеет целый ряд предложений от футбольных клубов по всей планете.

Помимо вариантов с трудоустройством в Бразилии, у опытного хавбека также есть запросы от арабских, турецких и мексиканских клубов.

Ожидается, что сегодня Марлос прибудет на родину, где в качестве зрителя может посетить второй матч финальной стадии Кубка Бразилии между «Атлетико Минейро» и «Атлетико Паранаэнсе». Первая игра завершилась победой новоиспеченного чемпиона со счетом 4:0. Примечательно, что оба финалиста Кубка Бразилии заинтересованы в услугах Марлоса.

Официально статус свободного агента Марлос получит 1 января, так как до 31 декабря у него действует договор с «Шахтером».