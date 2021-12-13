Специя проиграла Роме, Коваленко сыграл 53 минуты

Сегодня «Рома» в заключительном матче 17-го тура Серии А дома уверенно обыграла «Специю» со счетом 2:0. Эта победа позволила «Роме» набрать 28 очков и сравняться в турнирной таблице с «Ювентусом» - команды делят шестое-седьмое места.

Виктор Коваленко вышел в основе «Специи» на матч и был заменен на 53-й минуте на Кевина Агудело. У «Специи» осталось 12 очков и 17-е место в турнирной таблице. Команда Тиаго Мотты на два очка опережает «Дженоа» Андрея Шевченко.

«Рома» - «Специя» - 2:0

Голы: Смоллинг 6, Ибаньес 56

Удаление: Афена Гьян (Рома) 90+4

Турнирная таблица Серии А