Коваленко – в основе Специи на матч против Ромы

Сегодня, 13 декабря «Специя» в заключительном матче 17-го тура Серии А на выезде сыграет против «Ромы» Жозе Моуриньо. Начало матча – в 21:45 по Киеву.
Украинский полузащитник Виктор Коваленко выйдет в основе «Специи» на матч.
Составы команд:
«Рома»: Руй Патрисиу, Ибаньес, Смоллинг, Кумбулла, Карсдорп, Верету, Кристанте, Мхитарян, Винья, Майораль, Абрахам
«Специя»: Проведель, Амиан, Эрлич, Николау, Гьяси, Коваленко, Сала, Маджоре, Реца, Стрелец, Манай
Источник — Серия A
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