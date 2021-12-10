В понедельник, 13 декабря, на стадионе «Олимпико» в Риме состоится матч 17-го тура итальянской Серии А, в котором местная «Рома» примет «Специю». Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

«Рома»

Римляне испытывают серьезные проблемы в чемпионате. Подопечные Жозе Моуриньо проиграли последние два матча и идут сейчас лишь на седьмом месте в турнирной таблице. В их активе 25 очков и девять пунктов отставания от зоны Лиги чемпионов. Разница мячей у «желто-красных» - 24:19.

Среди недели «Рома» переиграла софийский ЦСКА в Лиге конференций. Эта победа позволила команде из столицы Италии занять первое место в группе и шагнуть в 1/8 финала третьего по престижности клубного турнира Европы. К слову, «волки» стали первым итальянским клубом с 1997 года, которому удалось забить в 20 матчах еврокубков подряд.

«Специя»

«Орлята» борются за выживание. После 16 туров в активе команды из Специи 12 очков и лишь семнадцатая позиция в турнирной таблице. Подопечные Тиагу Мотты лишь на два очка опережают «Кальяри» и «Дженоа», которые находятся в зоне вылета.

«Специя» не может одержать победу уже четыре матча. За это время они трижды проиграли и один раз сыграли вничью. Последний раз «орлята» уходили с поля в качестве победителей еще 6 ноября, когда оказались сильнее «Торино».

В этом матче ждем появления в стартовом составе «Специи» Виктора Коваленко.

История встреч

Соперники провели между собой всего четыре матча. Они одержали по одной победе и дважды сыграли вничью.

Ориентировочные составы

«Рома»: Патрисиу, Смоллинг, Манчини, Кумбулья, Винья, Верету, Кристанте, Мхитарян, Абрахам, Дзаньоло, Шомуродов.

«Специя»: Проведель, Аду, Эрлич, Николау, Реца, Сала, Маджоре, Коваленко, Нзола, Гьяси, Манаж.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится победой хозяев. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.44 по линии Parimatch.

13 декабря, понедельник