«Рома» одержала победу над «Специей» в матче 17-го тура Серии А. Встреча закончилась со счетом 2:0.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|90'
|Феликс Афена-Гьян (Рома) получает красную карточку.
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Ибаньес (Рома).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Крис Смоллинг (Рома).
Источник — Sport.ua
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