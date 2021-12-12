Олег Приходько – Евгений Тюрнев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 12 декабря, на челленджере в турецкой Анталье состоится финальный матч, в котором сыграет украинец Олег Приходько (№708 ATP).



Соперником 24-летнего украинца будет 320-я ракетка мира, россиянин Евгений Тюрнев. Это будет первая встреча теннисистов.



Начало матча запланировано на 10:00 по киевскому времени.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча