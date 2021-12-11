В Краматорске установлен памятник в честь вратаря, убитого боевиками «ДНР»

В Краматорске установлен памятник в честь экс-вратаря «Авангарда» Степана Чубенко.

Памятник установлен в Саду Бернацкого возле футбольного поля. В 2014 году 16-летнего Чубенко убили боевики так называемой ДНР.

Инцидент произошел в 2014 году. Причиной зверства стала ленточка с украинским флагом, которую нашли в его рюкзаке. Парня пытали, а затем расстреляли. Следствию удалось установить имена преступников, но они скрываются на территории России.

Чубенко играл за академию клуба из Краматорска, который тогда носил название «Авангард». Ранее возле стадиона «Авангард» футболисту установили мемориальную доску, и клуб закрепил за ним номер 1.