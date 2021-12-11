В субботу, 11 декабря, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоится матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Челси» примет «Лидс». Стартовый свисток в поединке прозвучит в 17:00 по Киеву.

«Челси»

Команда Томаса Тухеля нынче третья в турнирной таблице чемпионата Англии. С 10-ю победами в активе, тремя ничьими и при двух поражениях она имеет в активе 33 очка. Это на два пункта меньше, нежели у единолично лидирующего «Манчестер Сити».

Впрочем, до крайнего игрового уик-энда «синие» были на первом месте в пелотоне, но умудрились проиграть в лондонском дерби «Вест Хэму» (2:3), и тут же откатились на третью позицию (выше их находится и «Ливерпуль», у которого 34 балла). До поражения от «молотобойцев» парни Тухеля, начиная с 25 сентября («Манчестер Сити» - 0:1 дома), шли на серии из девяти встреч без неудач – 7 побед, 2 ничьи.

Ко всему прочему, параллельно с этой серией в АПЛ «аристократы» в Лиге чемпионов проиграли 0:1 в Турине «Ювентусе», затем разбили дома «Мальме» (4:0) и обыграли шведов на выезде (1:0), взяли реванш у «старой синьоры» (4:0 на своем поле), а также в Кубке английской лиги прошли по пенальти «Саутгемптон» - 1:1, пен. 4-3. После поражения от «Вест Хэма» «Челси» в Лиге чемпионов сыграл вничью 3:3 в гостях с «Зенитом».

«Лидс»

Подопечные Марсело Бьеслы занимают в текущей турнирной иерархии английской Премьер-лиги 15-е место. У них имеется 16 очков после 15 поединков (3 победы, 7 ничьих, 5 поражений).

В пяти крайних на сегодня матчах «павлины» одержали одну победу («Кристал Пэлас» - 1:0 дома, 30 ноября), трижды сыграли вничью («Лестер» - 1:1 дома, 7 ноября; «Брайтон» - 0:0 в гостях, 27 ноября; «Брентфорд» - 2:2 дома, 5 декабря) и уступили один раз («Тоттенхэм» - 1:2 на выезде, 21 ноября).

По показателям на выезде в нынешней АПЛ «Лидс» имеет 13-й результат. Вне родного поля команда набрала 6 очков, проведя 7 встреч (1 победа, 3 ничьи, 3 поражения).

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Челси» в этом матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.27 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Челси»: Менди – Кристенсен, Тьяго Силва, Рюдигер, Р. Джеймс, Сауль, Жоржиньо, Алонсо, Маунт, Вернер, Лукаку.

«Лидс»: Мелье – Даллас, Эйлинг, Льоренте, Фирпо, Рафинья, Клих, Форшоу, Д. Джеймс, Родриго, Робертс.

11 декабря, суббота