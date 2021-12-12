В поединке 16-го тура чемпионата Англии по футболу лондонский «Челси» дома обыграл «Лидс» со счетом 3:2.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Челси» — «Лидс» — 3:2
Голы: Маунт, 42, Жоржиньо, 56, с пенальти, 90+4, с пенальти — Рафинья, 28, с пенальти, Гелхардт, 83
События матча
|90'
|ГОЛ ! С пенальти забил Жоржиньо Фрелло (Челси).
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Тайлер Робертс (Лидс).
|59'
|ГОЛ ! С пенальти забил Жоржиньо Фрелло (Челси).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Мэйсон Маунт (Челси).
|28'
|ГОЛ ! С пенальти забил Рафинья (Лидс).
Источник — YouTube
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