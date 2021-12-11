В погоне за Ман Сити. Непростая победа Ливерпуля, два пенальти спасли Челси

Конкуренты пытаются не отпустить лидера

  • 11.12.2021 18:59
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В погоне за Ман Сити. Непростая победа Ливерпуля, два пенальти спасли Челси
© Getty Images/Global Images Ukraine

В прошлом туре «Манчестер Сити» вышел в лидеры, а в этом уже успел добыть победу, поэтому конкурентом нужно было набирать по 3 очка.

«Ливерпулю» удалось не без проблем обыграть «Астон Виллу». Все решил гол Мохамеда Салаха с пенальти. А вот «Челси» с большими трудностями обыграл «Лидс».

Команду Томаса Тухеля спас пенальти, который Жоржиньо реализовал на 94-й минуте и сделал счет 3:2. Это был второй пенальти Синих в матче.

В таблице «Манчестер Сити» опережает «Ливерпуль» на 1 пункт и «Челси» - на 2 очка.

Чемпионат Англии. 16-й тур

Ливерпуль - Астон Вилла 1:0
Гол: Салах, 67 (с пен)

Челси - Лидс 3:2
Голы: Маунт, 42, Жоржиньо, 56 (с пен), 90+4 (с пен) - Рафинья, 28 (с пен), Гелхардт, 83

Арсенал - Саутгемптон 3:0
Голы: Ляказетт, 21, Эдегор, 27, Габриэл, 52

Источник — Sport.ua

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