В погоне за Ман Сити. Непростая победа Ливерпуля, два пенальти спасли Челси

В прошлом туре «Манчестер Сити» вышел в лидеры, а в этом уже успел добыть победу, поэтому конкурентом нужно было набирать по 3 очка.

«Ливерпулю» удалось не без проблем обыграть «Астон Виллу». Все решил гол Мохамеда Салаха с пенальти. А вот «Челси» с большими трудностями обыграл «Лидс».

Команду Томаса Тухеля спас пенальти, который Жоржиньо реализовал на 94-й минуте и сделал счет 3:2. Это был второй пенальти Синих в матче.

В таблице «Манчестер Сити» опережает «Ливерпуль» на 1 пункт и «Челси» - на 2 очка.

Чемпионат Англии. 16-й тур

Ливерпуль - Астон Вилла 1:0

Гол: Салах, 67 (с пен)

Челси - Лидс 3:2

Голы: Маунт, 42, Жоржиньо, 56 (с пен), 90+4 (с пен) - Рафинья, 28 (с пен), Гелхардт, 83

Арсенал - Саутгемптон 3:0

Голы: Ляказетт, 21, Эдегор, 27, Габриэл, 52