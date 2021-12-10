16-й тур
Ман Сити
0 : 0
Вулверхэмптон
11.12.2021 14:30   ТВ-трансляция: 

Манчестер Сити - Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

«Горожане» постараются подтвердить свой статус лидера АПЛ

  • 10.12.2021 12:15
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Манчестер Сити - Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 11 декабря, в Манчестере на стадионе «Этихад» состоится матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» примет «Вулверхэмптон». Стартовый свисток в поединке прозвучит в 14:30 по Киеву.

«Манчестер Сити»

 

Команда Хосепа Гвардиолы в турнирной таблице английского чемпионата занимает 1 место. Она в 15-ти сыгранных матчах набрала 35 очков, одержав 11 побед, 2 раза сыграв вничью и дважды проиграв.

В настоящий момент «горожане» имеют в АПЛ актуальную серию из пяти побед кряду. 30 октября они дома проиграли «Кристал Пэлас» (0:2), после чего поочередно расправились с «Ман Юнайтед» (2:0 в гостях), «Эвертоном» (3:0 дома), «Вест Хэмом» (2:1 дома), «Астон Виллой» (2:1 на выезде) и «Уотфордом» (3:1 в гостях). «Шмелей» «Сити» обыграл в минувший уик-энд, а в середине текущей неделе в заключительном матче групповой стадии Лиги чемпионов на выезде не справился с «РБ Лейпциг» (1:2). Впрочем, эта неудача на турнирной ситуации у команды никак плохо не сказалась – она с первого места в группе, набрав 12 очков в шести играх, вышла в 1/8 финала турнира.

По домашним показателям в текущем сезоне АПЛ у «Манчестер Сити» лучший показатель по проценту потерянных очков, но в общем реестре лишь вторая позиция. Лидирует «Тоттенхэм», у которого 18-ть «домашних» очков после 8-ми игр, «горожане» вторые с 16 пунктами после семи встреч.

«Вулверхэмптон»

 

Подопечные португальца Бруно Лаже в текущей турнирной таблице английского чемпионата восьмые. Они имеют в активе 21 очко после 15 матчей. У «волков» 6 побед при шести поражениях, три матча завершились вничью.

В трех крайних поединках «Вулверхэмптон» обходится без побед. 20 ноября был обыгран дома «Вест Хэм» (1:0), а затем последовали две ничьи 0:0 с «Норвичем» (на выезде) и «Бернли» (дома), на смену которым пришло домашнее поражение от «Ливерпуля» (0:1).

По достижениям на выезде «Вулвз» в нынешней АПЛ пока пятый – 11 очков в семи гостевых поединках (3 победы, 2 ничьи, 2 поражения). Однако в трех крайних матчах вне родного «Молинью» команда победить не смогла – 2 ничьи и 1 поражение.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Манчестер Сити» в этом матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.16 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

 

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Рубен Диаш, Канселу, Гюндоган, Родри, Де Брюйне, Бернарду Силва, Грилиш, Стерлинг.

«Вулверхэмптон»: Жозе Са – Килман, Коуди, Сесс, Семеду, Рубен Невеш, Моутинью, Аит Нури, Траоре, Хван Хи Чхан, Хименес.

11 декабря, суббота

«Манчестер Сити» - «Вулверхэмптон»
Манчестер. Стадион «Этихад». 14:30
ТВ-трансляция – Setanta Sport+
Прогноз Sport.ua — 2:0

 

Parimatch  
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Источник — Sport.ua

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