16-й тур
Ман Сити
1 : 0
Вулверхэмптон
11.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Манчестер Сити — Вулверхэмптон — 1:0. Видео гола и обзор матча

Победу хозяевам принес мяч Стерлинга с пенальти

  • 12.12.2021 10:25
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Манчестер Сити — Вулверхэмптон — 1:0. Видео гола и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 16-го тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Сити» дома с минимальным счетом обыграл «Вулверхэмптон» (1:0).

Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.

«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон» — 1:0
Гол: Стерлинг, 66, с пенальти

События матча
66' ГОЛ ! С пенальти забил Рахим Стерлинг (Ман Сити).
45' Рауль Хименес (Вулверхэмптон) получает красную карточку.

Источник — YouTube

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