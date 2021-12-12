В поединке 16-го тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Сити» дома с минимальным счетом обыграл «Вулверхэмптон» (1:0).
Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.
«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон» — 1:0
Гол: Стерлинг, 66, с пенальти
События матча
|66'
|ГОЛ ! С пенальти забил Рахим Стерлинг (Ман Сити).
|45'
|Рауль Хименес (Вулверхэмптон) получает красную карточку.
Источник — YouTube
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